Nyhende

Denne helga opna heile trekket på Harpefossen skisenter for første gong denne sesongen. Den siste veka har det kome godt med snø, dette i stor kontrast til helga før. Under påskehelga var heisane stengde på Harpefossen skisenter på grunn av uvêr, med mykje vind og nedbør. Denne helga derimot har skiglade i alle aldrar strøymt til Harpefossen frå tidleg om morgonen av, og parkeringsplassane har vore ganske fulle like etter at trekket starta å gå. Søndag var det også strålande vêr med både sola som varma og blå himmel.