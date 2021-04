Mykje nysnø på Harpefossen - opnar heile trekket

Nyhende

Sist helg, under påskehelga, var heisane stengde på Harpefossen skisenter på grunn av uvêr, med mykje vind og nedbør. Då meldte Harpefossen på Facebook at om det kom så store mengder med snø som det var meldt, kunne det godt vere at heisen på Furehogane var open helga 10.–11. april. Snøen har komen og vinteren er tilbake. Det er store mengder med natursnø i heile anlegget, og endå meir er meldt.