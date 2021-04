Utbyggjar av Okla vindkraftverk søkjer om ny endring

Nyhende

─ I søknaden vert det vist til at det i godkjente miljø-, transport og anleggsplan (MTA) for prosjektet rekna ein med at ein skulle nytte fjellforanka turbinfundament, men at det etter nærmare tekniske undersøkingar viste at det er meir lausmasse enn forventa, og det må derfor nyttast gravitasjonsfundament.