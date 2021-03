To nye koronasmitta i Selje

Nyhende

- Prøvesvar onsdag kveld viser at to nye personar har fått påvist covid-19 i Selje. Begge er nærkontaktar og begge har vore i karantene. Dei to utløyser ingen nye nærkontaktar, opplyser kommuneoverlege Thomas Vingen Vedeld.





Alle andre innkomne prøvesvar onsdag kveld er negative.

Ingen nye på Nordfjordeid

Ein har no fått svar på alle dei om lag 135 prøvene som vart tekne i Selje måndag og tysdag. Ein manglar svar på 10 av 50 prøver tekne på Nordfjordeid tysdag. Svartid er noko forlenga på grunn av utfordringar med analysekapasiteten ved sjukehusa, opplyser Stad kommune.





Arbeidet med oppfølging av nærkontaktar i karantene, gjenteken testing av desse og testing av alle personar med symptom på sjukdom, held fram. Onsdag har ein testa om lag 60 personar på Nordfjordeid og 80 personar i Selje.





Stad kommune oppfordrar alle innbyggjarar til å ha svært lav terskel for å teste seg ved symptom på sjukdom.





Symptom på koronavirus kan vere:

Sår hals

Hoste

Tett eller rennande nase

Hovudverk

Feber

Influensafølelse eller sjukdomsfølelse

Kroppsverk

Tungpust

Tap av smak- eller luktesans





Stad kommune rår til at også barn med nyoppståtte symptom det siste døgnet bør testast.