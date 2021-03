Nyhende

Under det ekstraordinære møtet i Stad ungdomsråd tysdag 23. mars kom det fram at det ikkje berre er smittesituasjonen i Stad som er utfordrande for elevar, men også det at spesielt på vidaregåande er det mange elevar som pendlar frå ulike stadar og ulike kommunar og det er i tillegg vanskeleg å halde smittevernreglane for elevane.