No aukar faren for snøskred

Onsdag er det ifølgje Yr venta både snø, sol og regn. Det ligg an til at dagen skal starte med snø, før det etter kvart går over til å bli sol frå klokka 9. Ut på ettermiddagen er det venta litt nedbør, truleg i forma av regn. For dei som ønskjer å nytte dagen i sola, er det lurt å vere forsiktig i fjellet.

Onsdag er det betydeleg snøskredfare i Indre Fjordane, og det er difor sendt ut eit oransje varsel for området. Årsaka er at det er lett å løyse ut store skred i leheng der vinden legg opp snø, ifølgje varsom.no. Vind og snøfall kan ta seg opp og flytte betydelege mengder av snø inn i leheng. Det er også venta at vinden vil dreie utover dagen og forholda kan endrast fort, og det er mykje fersk snø som er tilgjengeleg for transport.

Der fokksnøflaka er ferske vil snøskreda vere lette å løyse ut, og der dei ligg på glatt skare kan dei gå overraskande langt, melder varsom.no. Om sola kjem fram og varmar fersk snø, vil det kunne gå små til middels store tørre lause snøskred naturleg.

Varsom.no oppmodar alle om å unngå terreng som er brattare enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpssoner under slikt terreng. Ein vert også oppmoda om å unngå terrengfeller. Om du er usikker på korleis du kjenner att skredproblem, bør du unngå skredterreng.