Koronasmitte i Volda- personar i Stad og Stryn er i karantene

Nyhende





Volda fekk fredag kveld meldt eit nytt smittetilfelle av covid-19. Tilfellet er knytt til Volda vidaregåande skule.

- Vedkomande var nærkontakt med tilfellet som vart meldt fredag. Smittekjelda er framleis ukjend og vi fekk i kveld beskjed om at det dreier seg om anten sørafrikansk eller brasiliansk mutasjon, men det er ikkje stadfesta kva for ein av dei, opplyser Volda kommune.

Til no er 129 personar sett i karantene i samband med dette tilfellet. 40 av personane som er sett i karantene bur i nabokommunar (Vanylven, Hareid, Sande, Ulstein, Herøy, Stryn og Stad).

Smittesporingsarbeidet held fram utover kvelden og morgondagen og fleire vil bli sett i karantene.

Uoversikteleg situasjon

- Vi har no ein uoversiktleg situasjon med ukjend smittekjelde i både Volda og Ørsta og det er snakk om to ulike mutasjonar. Teststasjonen har tatt 271 testar laurdag og vil teste fleire nærkontaktar søndag. Vi vil be alle om å ha få nærkontaktar dei neste dagane og unngå folkemengder. No er det viktigare enn nokon gang at vi følger smittevernreglane, påpeikar Volda kommune i ei pressemelding.