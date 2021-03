Nyhende

I år er det «Små steg for kloden» som er årets tema for barnehagedagen 2021 som går av stabelen tysdag 9. mars. Dette er ein årleg dag for barnehagar rundt om i landet, med nytt tema kvar gong. I Gjerdane barnehage på Nordfjordeid har dei hatt eit stort fokus på korleis ein kan ta vare på naturen det siste året. Mellom anna har ein barnehagelærarstudent vore innom og sett i gong eit utviklingsprosjekt som tar for seg berekraftig utvikling.