Løkling debuterer med visepop

─ Lengt er eit album som har kome i stand etter at eg kjøpte meg ein lettspelt gitar sommaren 2019. Eg begynte med å sette enkle melodiar til tekstar eg hadde liggande på pc-en. Eg registrerte etter kvart ei ørlita kjensle av mestring, og derifrå tok det ikkje lange stunda før ideen om ei albuminnspeling meldte seg. Eg vart rett og slett veldig nysgjerrig på korleis låtskissene mine ville bli høyrandes ut etter ein runde i studio, Sidan eg ikkje har noko musikalsk bakgrunn trudde eg eigentleg at låtskriving låg godt utanfor mitt kapasitetsområde, men heldigvis gav eg aktiviteten ein sjanse. For dette har utvilsamt vore eit særs artig og lærerikt prosjekt, seier Øyvind Løkling i ei pressemelding.