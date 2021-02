Kommunedelplan sjøareal Stad kommune, næringsutvikling for framtida?

Nyhende

Som nylig tilflytta til Stad kommune prøver jeg å følge med i politikken.

Stad kommune er nå en vidstrakt kommune, gjort robust av kommunereformen. I tillegg til de stordriftsfordeler Stad har fått gjennom denne reformen, ønsker Stad å utvikle en næringspolitikk for framtida, basert på regjeringens uskyldsblå visjoner om trærne som skal vokse inn i himmelen, akvakultur, miljøvennlig oljepolitikk og til slutt – det grønne skiftet.

Og det er akvakulturen som skal styrke vår velferd i framtida.

Det kan en slå fast når en går inn på kartdelen i sjøarealplanen. Som perler på en snor ligger framtidige lokaliteter i hele Nordfjorden og Hundvikfjorden, foreslått av kommunen til tross for en del svært negative konsekvensutredninger forbundet med problematikk med terskelfjorder.

Akvakultur blir i all vesentlighet oppdrett av laks og aure i merder i sjøen. Slik har det vært siden 80-tallet, selv om man tidlig så store konsekvenser ved fjordbaserte anlegg. Havbruk er fortsatt forbeholdt fiskeflåten, akvakultur er fjordbruk.

Det er her vi er ved sakens kjerne. Fjordene er mer enn et medium for oppdrett av laks. Det er fiske, rekreasjon og velferd for innbyggere i Stad kommune. Det er estetikk og skjønnhet, en evig kilde til opplevelser for store og små, noe også turistnæringa vet og vil verne om.

Fjordene er også vannveier for store mengder laks og aure som vandrer inn og ut av fjordsystemene, til og fra elvene hvor de gyter. De er også leveområder for en rekke fiske- og dyrearter og har med det stor rekreasjons- og ressursverdi.

Den største trusselen mot levende fjordsystemer er dessverre fiskeoppdrett.

Status i dag for denne næringen er ikke særlig bedre enn for 40 år siden.

Lakselus, eutrofiering (gjødsling) og fortrengning av andre arter, fare for spredning og utvikling av nye infeksjoner er ennå ikke viet nok oppmerksomhet.

Selv med et lovverk som ser på fisk som dyr som er i stand til å lide (Fiskevelferdsloven) har fiskeoppdrett den største dødeligheten av alle husdyrproduksjoner.

Den er på 20 %. En av fem fisker dør før de er slaktemodne. Dette blir ikke viet nevneverdig oppmerksomhet. En landbruksbasert husdyrproduksjon med en slik dødelighet ville blitt avskiltet på dagen.

Men slik er det ikke i blå sektor. Bare lakselus har blitt et slags sanksjonskriterium, på grunn av villaksens enorme vennekrets og mytiske symbolverdi har store mengder lakselus i oppdrett medført midlertidige begrensninger i produksjonsvolumene i enkelte områder/lokaliteter.

Og det er i denne øvelsen Stad kommune vil stille.

Stad kommune vil fortsatt øke eksponeringen av Nordfjorden og Hundvikfjorden for kjente og ukjente miljøfaktorer.

Denne eksponeringen vil sannsynligvis fortsette den forringelsen av fjordsystemene vi har vært vitne til de siste 40 åra.

Undertegnede oppfordrer Stad kommune til å komme ut av den blå tåka og sikte mot det grønne skiftet, hvor velferd like gjerne kan være reine fjorder og bærekraft som økt tjenestetilbud og økte pensjoner.

Vi har allerede oppdrett i fjordsystemet, la det bli med det vi har.