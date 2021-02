Mangla førarrett - meld til politiet

Nyhende

Totalt var det 199 tungbilar over kontrollplassen på Kjøs. 38 av desse vart kontrollert nærare. Ein førar vart meld til politiet for manglande førarrett til vogntoget han køyrde. I tillegg vart det skrive ut to mangellappar. Ein for manglande underkøyringshinder luftlekkasje, og sidehinder luftlekkasje. Ein førar måtte smøre svingskiva før vedkomande fekk køyre vidare, melder kontrollørane frå Statens vegvesen.