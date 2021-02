Nyhende

Siv Jensen går av som leiar, peikar på Listhaug som etterfølgjer Siv Jensen kunngjorde torsdag ettermiddag at ho går av som leiar for Framstegspartiet etter 15 år i posten. Ho tek ikkje attval ved landsmøtet i mai.

Det seier Lars-Svein Drabløs etter at Siv Jensen sist veke fortalde at ho går av som partileiar etter 15 år, og at ho heller ikkje stiller som kandidat til Stortingsvalet komande haust.