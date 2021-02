Skuffa over svaret frå vegvesenet

Nyhende

- Det er bede om veglys på fv. 5751 mellom Beitveit og Borgundvågen i Stad kommune. Det er veglys elles på vegen, men ikkje på det om lag 900 meter lange strekket mellom settefiskanlegget og moloen i Borgundvågen. I førespurnaden vert det vist til at etablering av bedrifter, knuseverk og vindkraftverk gjer at årsdøgntrafikken (ÅDT) har auka, og at mange går, syklar eller joggar langs vegen. På grunn av rekkverk kan ein ikkje gå ut i grøfta når det kjem bilar, skriv vegvesenet i svarbrevet.