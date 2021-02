No aukar skredfaren

Nyhende

Torsdag og fredag er det sendt ut oransje varsel for snøskredfare i Indre Fjordane. Dette er nivå tre og betyr at det er betydeleg snøskredfare i dette området, ifølgje varsom.no. Varselet gjeld for deler av Stad kommune, i dei indre delane av kommunen og ut til Høynes.

Moderat fare – har gått skred

Det har vore gult varsel for snøskred og moderat snøskredfare i Indre Fjordane sidan 22. januar og fram til onsdag 10. februar. Trass i moderat snøskredfare har det likevel blitt varsla om at det kan gå snøskred, noko det har gjort.

5. februar meldte Vest politidistrikt om at det hadde gått eit snøskred over vegen ved Fylkesveg 618 ved Flister i Stad kommune. Ingen vart tatt i skredet.

6. februar meldte Vest politidistrikt at dei hadde motteke fire meldingar om snøskred i løpet av dagen. Dette var ved Røyrneset der det hadde gått over vegen, Torefjell i fjellet, Skeiskvanndalen der det også gjekk i fjellet. Her hadde to personar kome seg ut på eiga hand. Det fjerde var ved Geitstolhyrna og dette hadde blitt løyst ut av skiløpar i fjellet men ingen personar vart tatt. Same dag oppmoda Vest politidistrikt på Twitter om at gjere lokale vurderingar og ta omsyn til varierande forhold i fjellet.

Ustabilt

Ifølgje varsom.no er det torsdag og fredag lokalt ustabile forhold i Indre Fjordane og sjølve skredproblemet er knytt til fokksnø og vindtransport av snø. Det er svært lett å løyse ut skred der fokksnøflaka har lagt seg over rim eller kantkorn, eventuelt laus nysnø. Det er også fare for fjernutløysing.

I områda der det ikkje har vore spesielt mykje vind vil problemet vere mindre eller fråverande og skredfaren vil difor vere lågare.

Ifølgje varsom.no går stabiliseringa sakte i det kalde vêret, og det er mogleg å påverke eldre svake lag av kantkorn, spesielt der snødekket er tynt, til dømes ut mot ryggar og konveksar.

Ein vert oppmoda om å unngå terreng som er brattare enn 30 grader og utløpssone for skred. I tillegg bør ein unngå terrengfeller.