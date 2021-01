Tilrår å avlyse skriftleg eksamen

Nyhende

Ifølgje Framtida.no meiner Utdanningsdirektoratet at skriftleg eksamen både i grunnskulen og vidaregåande skule må bli avlyst grunna koronasituasjonen. Det kan bli aktuelt med munnleg eksamen lokalt, men Utdanningsdirektoratet tilrår at desse vert avlyste også.

Årsaka til at Utdanningsdirektoratet no meiner at skriftleg eksamen bør bli avlyst for 10. trinn og vidaregåande elevar er at det er store variasjonar i tilbodet til elevane, og slik situasjonen har vore og framleis er, kan ein ikkje vere sikker på at alle elevane har fått undervisninga dei har krav på å få.

Framtida.no har fått tilgang til eit notat til Kunnskapsdepartementet frå divisjonsdirektør Sissel Skillinghaug og avdelingsdirektør Per Kristian Larsen-Evjen, og det er via dette notatet at informasjonen om eksamen i vår kjem fram.

Til NPK/NTB stadfestar kunnskapsminister Guri Melby at dei har fått ei fagleg vurdering frå Utdanningsdirektoratet når det gjeld skriftleg eksamen. Melby lovar ifølgje NTB at avgjersla skal takast så fort som mogleg slik at både elevar og skulane veit kva dei skal planlegge ut i frå.