Saftig gebyr for overvekt

Nyhende

Under kontrollen hadde kontrollørane frå Statens vegvesen 59 tungbilar over kontrollplassen. 19 av tungbilane vart kontrollert nærmare. Ein sjåfør fekk 2400 kroner i gebyr for ikkje å ha tilstrekkeleg med kjetting på bilen sin. Han fekk i tillegg kontrollseddel med pålegg om å skaffe seg to kjettinger. Eit vogntog hadde 3700 kilo overlast på bilen. For dette fekk han eit overlastgebyr på 14150 kroner. Han måtte også laste av til lovleg vekt før han kunne fortsette turen, melder Statens vegvesen.