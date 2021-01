Fryktar for beredskapen

Nyhende

I Norge er det ikkje lovfesta krav til responstider for akuttoppdrag for ambulansetenesta. Stortinget vedtok for ein del år tilbake rettleiande responstider for akuttoppdrag i ambulansetenesta. Det betyr at i byar og tettstadar skal ambulansen vere framme på staden innan 12 minutt i 90 prosent av hendingane. I grisgrendte strøk skal ambulansen vere framme på innan 25 minutt i 90 prosent av hendingane. Grensa for tettstader er 10.000 innbyggarar eller fleire. Grisgrendte strøk er færre enn 10.000 innbyggarar.