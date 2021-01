Dette er tiltaka som gjeld no

Nyhende

Onsdag 20. januar er det ei rekkje tiltak som gjeld sosial kontakt, reiser, skular, arrangement og samkomer som trer i kraft. Noko av endringane som er gjort er at nasjonalt tiltaksnivå for ungdomsskular og vidaregåande skular går frå raudt til gult nivå. Anbefalinga om å ikkje ha gjestar på besøk vert ikkje vidareført, og frå onsdag kan ein ha besøk av fem gjestar. Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktivitetar som normalt, både inne og ute. Dei kan også sjå bort frå anbefalinga om ein meter avstand når det er naudsynt for å drive med aktiviteten.