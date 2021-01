Skal forsøke å felle ulv i Vestland

Nyhende

– Vi får no forhåpentleg ein periode med snø og gode forhold for å spore opp ulven i området. For å hindre ytterlegare skade på beitedyr frå denne ulven har vi valt å gje Statens naturoppsyn i oppdrag å gjennomføre eit forsøk på å felle den. Ulven har vore i området i tre år og vist seg vanskeleg å få felt. SNO vil iverksette fellingsforsøket dei næraste dagane, opplyser Knut Morten Vangen, seksjonsleiar i Miljødirektoratet, i ei pressemelding.