Nyhende

Ein ny person i Kinn testa positivt for covid-19 onsdag 23. desember. Det kjem fram i Helse Førde sine oppdaterte tal torsdag. Helse Førde analyserte 364 prøver og ein av desse var altså positiv. Dette er andre dag på rad at ein person i eller frå Kinn testar positivt for covid-19 smitte.