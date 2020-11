Nyhende

Fjordabladet har bede om kommentar frå leiar i Utval for oppvekst og opplæring, Knut Tore Nes Hjelle, om han støttar kommunedirektøren sitt budsjettframlegg som mellom anna inneber at det snarast råd skal setjast i gang ein gjennomgang og utgreiing av skulestrukturen og barnehagestrukturen for Stad kommune. Og administrasjonen si utsegn om at det kan bli nødvendig å vurdere ei justering av skulekrinsar.