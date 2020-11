Kva med domstolane no, Melvær?

Nyhende

Stortingsrepresentant Frida Melvær (Høgre) sit i justiskomiteen, som har ansvar for domstolane. No har hennar eiga regjering lagt fram eit forslag om å leggje ned 37 av 60 tingrettar og 15 av dagens 34 jordskifterettar. Forslaget skal stemmast over i Stortinget i desember. For Sogn og Fjordane sin del vil eit fleirtal for regjeringas domstolreform innebera at både jordskifteretten og tingretten på Nordfjordeid blir nedlagt.

Dei 52 tingrettane og jordskifterettane regjeringa vil leggje ned, skal i første omgang oppretthaldast som underavdelingar under dei nye, samanslåtte tingrettane. Dette gjeld for jordskifteretten i Nordfjordeid, som skal omgjerast til filial under Førde. Desse filialane landet rundt skal ikkje ha ein eigen, stadlege leiar slik Nordfjordeid jordskifterett har i dag, men bli leia av domstolleiaren i den nye, større jordskifteretten. Regjeringa prøver å sukre pillen med at desse domstolleiarane ofte skal reise rundt til underavdelingane sine i dei samanslåtte, gjerne svært store rettskretsane. For det første er det urealistisk at dette kjem til å skje, for det andre ville det vera ei lite føremålsteneleg ordning – dei fleste stader i landet ville det medføre urimeleg lang reisetid, tap av arbeidstid og store reise- og overnattingskostnader. Stadleg leiing er ein opplagt fordel.

Når det gjeld rettsstaden som Sogn og Fjordane tingrett no har på Nordfjordeid, gjer regjeringa framlegg om å leggje ned denne. Korleis kan dei då påstå at dei vidarefører alle rettstader i tillegg til at ingen domstolar skal bli nedlagte?

Sjølv om regjeringas forslag betyr at domstolar blir nedlagte, presterer både justisminister Mæland frå Høgre og ei rekke andre høgrefolk likevel å påstå at ingen domstolar skal bli nedlagte. Vi inviterer Frida Melvær til å fortelje om ho stolar på sin eigen statsråd i dette spørsmålet, og om ho såleis ikkje trur på jusprofessor Eivind Smith, som til Nationen nyleg har uttalt at: «Det er feil. Man skal legge ned et flertall av tingrettene og sier samtidig at man skal opprettholde rettssteder der hvor det i dag er tingretter. Det blir langt færre domstoler, men en del av dem skal ha lokaler flere steder. I hvertfall i starten, og så vil tiden vise hvor mange som blir igjen.»

Vi i Senterpartiet lyttar til Smith, men også til veldig mange domstolleiarar ved både tingrettar og jordskifterettar. Dei seier klart og tydeleg at regjeringas reform vil medføre sentralisering og nedlegging av domstolar, og at framtida er uviss på sikt for dei domstolane som blir omgjorte til filialar under nye, sammenslåtte domstolar. For å sikre juridiske arbeidsplassar og at folk skal ha tilgang til lokale domstolar og advokathjelp over heile landet, må vi faktisk oppretthalde dei eksisterande tingrettane og jordskifterettane.