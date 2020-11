Slik vert årets First Lego League

Nyhende

Komande laurdag skal fleire lag frå ungdomsskulane i regionen Sogn og Fjordane konkurrere i First Lego League ved Eid vidaregåande skule og Operahuset Nordfjord. Eid vidaregåande skule har i mange år hatt ansvaret for å arrangere First Lego League i Sogn og Fjordane, og i år er ingen unntak. I motsetnad til tidlegare år, vert det ifølgje Ove Lillestøl, prosjektleiar i Sogn og Fjordane, derimot ikkje ope for publikum denne gongen. I staden vert Lego League streama på internett grunna koronapandemien.

Det vert også litt fleire endringar, og det vert berre elevane som skal vere med på robotkøyringa som skal vere fysisk i Operahuset Nordfjord/Eid vidaregåande skule. Det vert ikkje sluttspel med robotkøyringa i år, men kvart lag spelar fire kampar kvar og laget med den høgste poengsummen på dei to beste kampane går av med sigeren i robotkøyringa.

Presentasjonane for teknologi, prosjekt og kjerneverdi vert i år gjennomført ved hjelp av digitale opptak.

15 lag

I Sogn og Fjordane er det per dags dato 15 lag som er påmelde til konkurransen. Elevane kjem frå Eid ungdomsskule, Davik oppvekst, Vågsøy ungdomsskule, Farnes skule frå Øvre Årdal, Tangen skule frå Øvre Årdal, Svelgen oppvekst, Ørsta ungdomsskule og Hornindal skule.

Vitskap og teknologi

I First Lego League møter dei 15 laga matematikk, naturfag og teknologi. Kvart år er det ulike oppgåver, og i år er oppgåva Replay. Då handlar det om at det stadig er fleire menneske som ikkje er aktive nok, og elevane skal prøve å vise vegen til ein morosam og aktiv livsstil.

First Lego League er med på å rekruttere elevar til yrkesfag og realfag, og. dommarane kjem frå lokalt næringsliv, kommune og vidaregåande skule.