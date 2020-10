Ein ny person testa positivt

Nyhende

Måndag analyserte Helse Førde 169 koronaprøver, og ein av desse var positive. Dette betyr at ein må heilt tilbake til måndag 19. oktober for å finne ein dag utan at det var positive prøver. Sidan 19. oktober har Helse Førde analysert 1716 prøver, og totalt elleve av prøvene har vore positive.

Prøver tatt i området til Helse Førde kan vere analyserte i andre laboratorium enn ved Førde sentralsjukehus. Desse tala er ikkje med i Helse Førde sine tal.

Ifølgje Helse Førde er ingen pasientar med stadfesta covid-19 smitte innlagde på sjukehus i Helse Førde.

Åtte av rundt 3000 tilsette i Helse Førde er heimeverande eller sjukmelde grunna korona.