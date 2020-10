Nyhende

Ifølgje Fjordingen har Stryn kommune fått melding om at to personar har testa positivt på covid-19. Dei to personane vart stadfesta smitta søndag ettermiddag.

Personane har nyleg vore på reise i område med høgt smittepress, og har vore i karantene etter reisa. Stryn kommune melder på sine heimesider at det er berre husstanden som er nærkontaktar i Stryn, og smittebilde elles i kommunen er uendra.