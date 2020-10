Vil flytte Alfred til Eidsgata

Torget kan gje plass til torghandlarar, men også vere utandørs konsertarena for 300 personar, slik at det fyller både eit næringsbehov og eit kulturformål

– Eidsgata for Nordfjordeid og Stad kommune er som «Unter den Linden» for Berlin og «Via Veneto» for Roma. Den ligg sentralt plassert i sentrum og har unike funksjonar og kvalitetar som aldri kan verte erstatta av den utviklinga som er i handelsnæringa elles. Nyetableringane på Alti og i Sjøgata i lag med utviklinga i sentrum aust i Lunden og på Stokkenes er ingen trussel for Eidsgata, men utgjer i lag eit stort potensiale for vidare vekst og utvikling, fastslår dei to som ikkje akkurat er smålåtne i sine framtidsdraumar.