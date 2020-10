Sykkylvsbladet og Sunnmøringen vert slått saman frå nyttår

Nyhende

Sunnmørsposten AS, som er ein del av Polaris Media AS, kjøpte i sommar lokalavisa i Sykkylven, Sykkylvsbladet. Mediekonsernet eig frå før Sunnmøringen, som har Stranda som dekningsområde. Styra i dei to mediehusa har vedteke at det skal verte ei felles avis og ei felles nettutgåve for Stranda og Sykkylven. Dermed vil abonnentane til Sykkylvsbladet få eit digitalt tilbod, som manglar i dag, og abonnentane til Sunnmøringen vil igjen få to papirutgåver i veka, slik det var fram til 2016. Det nye mediehuset skal ha kontor både i Sykkylven og Stranda, og vil dekke ein region med meir enn 12.000 innbyggjarar. Den nye avisa vil truleg få eit opplag på rundt 3500.