Nordfjord samlar seg om bedriftsutvikling

Nyhende

Denne veka var mange av bedriftene samla på Hotell Alexandra for å bli kjende med kvarandre og legge ein felles slagplan for vidare arbeid.

Det er Nordfjordrådet, regionrådet i Nordfjord, som har tatt initiativ til prosjektet «SMB Utvikling Nordfjord» som del av ein felles strategi for å hjelpe næringslivet i koronakrisa gjennom «Regionalt Beredskapsteam Nordfjord». Her deltek kommunane Stryn, Stad, Gloppen og Bremanger – med Vestland Fylkeskommune, Innovasjon Norge, NAV, næringsorganisasjonane i Nordfjord og dei vidaregåande skulane i Nordfjord som samarbeidspartnarar.

- Vi har alt å vinne på tettare samarbeid i Nordfjord om næringsutvikling, rekruttering, reiseliv og utdanning. Nordfjordrådet er glade for at oppslutninga om «SMB Utvikling Nordfjord» har vore så stor, og at vi har brei deltaking frå alle dei deltakande kommunane. Det inspirerer. Alt ligg til rette for mange nye, spennande satsingar i næringslivet i Nordfjord i åra framover – og eit stadig tettare samarbeid mellom kommunane i Nordfjord og mellom kommunar og privat næringsliv i regionen. Det seier leiar i Nordfjordrådet, Alfred Bjørlo (ordførar i Stad).

«SMB Utvikling Nordfjord» har ei samla økonomisk ramme på ca 3 millionar kroner. Ca 70% er finansiert av Innovasjon Norge, og resten finansiert av Nordfjordrådet og dei deltakande kommunane. Prosjektet består av ei forstudiefase som no er avslutta, der om lag 40 bedrifter fordelt jamnt på kommunane Stryn, Stad, Gloppen og Bremanger har delteke. Ut frå dette er det valt ut om lag 20 bedriftsretta prosjekt med einskildbedrifter og 5-7 nettverksprosjekt der fleire bedrifter deltek – slik at samla tal deltakande bedrifter er om lag 40. Nordfjordrådet har leigd inn Roger Aa Djupvik som prosjektleiar på heiltid for «Regionalt beredskapsteam Nordfjord», og samarbeider i tillegg med PWC om prosjektbistand i SMB Utvikling Nordfjord.

Dei fleste av bedriftene som deltek er reiselivsbedrifter, men det er også prosjekt og bedrifter i andre bransjer. Blant nettverksprosjekta det no blir arbeidd med, er mellom anna Lokalmat-prosjekt med basis i Gloppen, utvikling av Via Ferrata Hornelen i Bremanger, ein samla plan for berekraftig reiseliv i Lodalen og ein felles regional strategi for framtidas berekraftige transportløysingar med nullutslepp i Nordfjord.