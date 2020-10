Bekymra for stagnasjon

Nyhende

Svein Rotevatn (V) er redd for at det kan bli stagnasjon i Eidsgata på grunn av at gjeldande krav til å byggje nye parkeringsplassar i samband med nybygg gjer det svært problematisk å utnytte ledige gjenverande ubebygde areal mellom Eidsgata og Sjøgata.