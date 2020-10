To nye personar koronasmitta

Nyhende

Torsdag morgon oppdaterte Helse Førde sine koronatal, og då vart det klart at to nye personar har testa positivt på covid-19. onsdag. Det var totalt 253 analyserte prøver onsdag, og to var altså positive.

Sidan måndag 28. september har seks personar testa positivt på covid-19 i området, ifølgje Helse Førde. Helse Førde har analysert totalt 717 frå måndag til onsdag denne veka. Grunna auka prøver, vert prøver analysert andre stadar og innbyggjarar frå Sogn og Fjordane har også testa positivt andre stadar, og desse tala vert ikkje rekna med i Helse Førde sine tal.

Helse Førde sitt område: Tre personar har testa positivt Onsdag morgon melder Helse Førde at tre nye personar har testa positivt på covid-19 i området.

Ein ny person testa positivt Måndag vart ein person stadfesta smitta i Helse Førde sitt område.

Det er framleis ein person som er innlagt på sjukehus i Helse Førde.

Per i dag er også sju tilsette av rundt 3000 i Helse Førde heimeverande eller sjukmelde grunna korona.