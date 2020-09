Vil utvide med dobbeltrom

Nyhende

Fjordane folkehøgskule på Nordfjordeid har starta eit forprosjekt for å bli ein meir moderne skule bygningsmessig. I dag har skulen ni paviljongar med ti elvar i kvar. Her er det fire dobbeltrom og to enkeltrom. Alle desse ti elevane må dele felles bad og toalett. På romma sine har dei berre vask. Skulen blei bygt i 1975, og på 45 år har krava til komfort endra seg.