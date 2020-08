No er det slutt på dei høge temperaturane

Nyhende

Etter nokre dagar med regn, har sola kome tilbake til Stad onsdag. Dei neste sju dagane vert det fleire dagar med sol.

I områda rundt Nordfjordeid ser det ut til at det vert skya vêr torsdag, ifølgje Yr. Fredag og laurdag ligg an til å bli to regnfulle dagar med litt sol, men nedbørsvarselet er enno usikkert. Søndag ligg det derimot an til at sola kjem tilbake. Ifølgje Yr vert også starten på neste veke fin, med sol både måndag, onsdag og torsdag slik det ser ut no. Tysdag ser ut til å bli ein dag med skyer.

Trass i fleire dagar med sol dei neste sju dagane, er ikkje temperaturane dei høgaste. Denne veka ligg fredag og laurdag an til å bli dei varmaste dagane med 16 grader. Torsdag og søndag vert dagane med lågast temperatur med rundt 13 grader. Temperaturane ser ut til å stige litt ut over neste veke, ifølgje Yr, som varslar 17 og 18 grader frå tysdag av.

Betre i ytre

I områda rundt Selje ser det ut til at det vert noko betre vêr enn områda rundt Nordfjordeid. Torsdag er det venta sol og delvis skya vêr. Fredag kan bli den einaste dagen med regn i ytre deler av kommunen, men dette er enno litt usikkert. Frå laurdag av og fram til neste torsdag ligg det an til skya vêr og fleire dagar med sol. Både søndag, måndag og onsdag melder Yr sol og delvis skya vêr.

Temperaturane også her vil ikkje vere dei høgaste. Laurdag vert den varmaste dagen slik det ser ut no med 16 grader, medan søndag er det venta temperaturar på rundt 12 grader. Neste veke vert noko betre frå 13 til 16 grader.