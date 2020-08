– Godt alternativ til eige hus

Nyhende

Satsar på rekkjehus i Eidatunet Spent på respons sponse I tillegg til tomannsbustadar og firemannsbustadar har Opal Entreprenør AS bestemt seg for å satse på rekkjehus i Eidatunet på Nordfjordeid.

– Eg synest det er heilt fantastisk her. Her er roleg og stille og strålande utsikt. Eg liker meg veldig godt, det beste er kort avstand til sentrum, seier Hjelle, som flytta inn i Eidatunet før jul i fjor. Platting, plen og småhekkplantar er allereie på plass, og Hjelle er svært godt nøgd med bustaden, som ligg i vestenden av rekkja med tomannsbustadar. Sjølve bueininga er på 100 m². Plattingen er på heile 70 m², og planen er at her skal det bli hagestove.