Over 20 grader dei neste dagane

Nyhende

Dei komande dagane, er det meldt strålande sol og mellom 20 til 23 grader, ifølgje Yr. Onsdag ser det derimot ut til at det kjem regn, men temperaturen skal likevel halde seg på rundt 20 grader i områda rundt Nordfjordeid. Det ser ut til at temperaturane skal halde seg på 20 talet fram til neste laurdag, då ser det ut til at temperaturen skal falle.

Ifølgje Yr er vêret usikkert ut i veka, men per no ligg det an til at det vert regn frå onsdag av.

I områda rundt Selje og Stadlandet er det også meldt sol og fine temperaturar. Frå søndag til onsdag ligg det an til strålande sol og delvis skya vêr med temperaturar på mellom 18 og 21 grader. Torsdag ligg det an til å bli skya vêr. Ifølgje Yr ser det ut til at regnet kjem fredag neste veke, men dette er enno usikkert. Temperaturane vil også falle noko frå neste helg i desse områda.