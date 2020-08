Korleis kan ein utvikle vidare

Nyhende

– Eit viktig tema er korleis ein skal utvikle seg vidare. Det kom innspel om at næringsareal begynner å fyllast opp, og at ein kanskje må sortere, ikkje berre seie ja til det første og beste som melder si interesse, fortel ordførar Alfred Bjørlo. Det vart vist til at planlegging for næringsutvikling i eit 12-års perspektiv er uhyre krevjande, og korleis skal ein kunne «sjå inn i glaskula».