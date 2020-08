Nyhende

Gunnhild Seljenes Solheim er opptatt av båten til Bergen må gå også i framtida. Det påpeikte ho under folkemøtet som Stad kommune inviterte til i klubbhuset i Selje på tysdag.

– Bergensbåten er nesten livsnerven og det er viktig for Selje at den går. Den må vi ikkje miste, fastslo ho under møtet.