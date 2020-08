Vil skape blest om multikunstnaren Erling Solheim frå Bryggja

Nyhende

No planlegg Tommy Giil frå Bryggja ei større markering neste år, i 2021, 110 år etter at Erling Solheim blei fødd. I samband med dette er dottera til kunstnaren, Anne-Marie Solheim, på vitjing på Bryggja. Anne-Marie har stova full av bilete etter faren, både måleri og teikningar. Faren hadde si glanstid på 1940- og 50-talet. Hennar eige favorittmåleri er frå Smedfjæra på Bryggja. Der minnest ho at det var ein flott badeplass. Sjølv har ho ingen talent som kunstnar etter faren, med ho set stor pris på bileta hans.