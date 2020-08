Miljøtiltak på kollisjonskurs....

Nyhende

Stadlandet har verkeleg sett sitt avtrykk på kartet. Både nasjonalt og internasjonalt. I Aftenposten 9 juli, kan vi lese om bygda Hoddevik; «surfeparadiset» som vert overstrøymd av turistar. Ein fryktar for fauna og øydelegging av natur. Villcamping vert difor no forbode, til frustrasjon for mange tilreisande.

Hoddevika er ei bygd på den ikoniske Stadhalvøya, så langt vest du kan kome på europeisk fastland. Eit skattkammer av natur-opplevingar, historie og kulturminne; midt opp i naturkrefter av ein sjelsetjande karakter. Stormane på Stadlandet og storbåra som bryt over dei nakne bergskrentane, gjer eit djupt inntrykk. Ein føler seg nær naturelementa i eksistensiell forstand. Den særmerka naturen byr på vakre opplevingar. Naturreservat. Verna vassdrag. Inngrepsfritt naturområde. Ein katalog av utdøyingstrua artar. Trekk- og overvintringsområde for fugl i hopetal. Kulturlandskap. Vakre strender. Surfing. Havfiske på det opne Stadhavet. Helleristingar på Drage. Krigsminner frå 2. verdskrig. Det historiske Dragseidet som vitnar om Olav Trygvasson si kristningsferd. Vestkapp-platået. Og rett over fjellet – Selje; den sagnomsuste Seljeøya og klosteret i St. Sunniva sitt rike.

Det er uforståeleg at ein konsesjon for vindindustriutbygging er blitt gjeve i nett dette landskapet; som romer noko av Noreg sin mest spektakulære natur. Eit viktig kapittel i norsk kystkulturhistorie. Ein må undre seg over korleis statlege styringsorgan som NVE og OED kan ignorere godt dokumentert fagkunnskap om dei store natur – og kulturverdiane i utbyggingsområdet og på Stadhalvøya som heilskap? Korleis kan eigentleg eit område som vert vurdert som i høgste konfliktområde med nasjonale mål knytt til landskap, biologisk mangfald, kulturminne og kulturmiljø ikkje ha større grad av vern mot inngrep som vil øydelegge heilskapen i eit eineståande landskap?

Ein må stille spørsmål ved korleis samhandlinga eigentleg føregår mellom både sentrale og lokale styringsorgan, og mellom ulike departement og direktorat i det norske statsapparat? Hausten 2018 gav Klima- og miljødepartementet nemleg Miljødirektoratet oppdrag om å føreslå områder for supplerande vern i Noreg. Eit sentralt mål med arbeidet var å opprette verneområde for å sikre artsmangfald og landskap som ikkje er underlagt tilstrekkeleg godt vern i dag - i tråd med Konvensjonen om biologisk mangfold.

Rapporten med oversikt over viktige verneområder vart oversendt Klima- og miljødepartementet mai 2019. Stadlandet som heilskap er føreslått som verna område. I tillegg nemnast fleire stadar på Stadhalvøya spesifikt, mellom anna Vestkapp. Dette er områder som tilkjem utover allereie verna vassdrag, naturreservat og kulturlandskap.

Store ressursar er lagt ned i dette viktige arbeidet; både frå Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet; for å sikre at unike naturverdiar skal takast vare på for komande generasjoner. Det er difor vanskeleg å forstå at ein konsesjon til eit vindindustrianlegg vert godkjent i same området - av eit anna direktorat og departement i same statsapparat. Ein konsesjon der fleire titals høyringssvar frå sterke fagmiljø kom med motsegner og sterke frårådingar mot utbygging. Som har blitt påklaga, og der både ny og gamal kunnskap dokumenterer dei store natur, kultur og landskapsverdiane. Korleis kan eigentleg eitt departement jobbe for å verne om naturverdiane på Stad, medan eit anna godkjenner rasering av nett same landskap?

«Det å ha med seg barna hit. Å fly rundt og være fri……..Om vi forvalter dette riktig så kan Hoddevika godt være på verdenskartet….og vi kan være stolt over at vi reddet stedet. Vi klarte det»; seier ein av dei faste stamgjestane i Hoddevik til Aftenposten… Eit utsagn som alle som har vore i Hoddevika, på Stadtplatået og i dei andre nærliggande bygdene på den vesle halvøya heilt vest i havet, deler. Kvalitetane på Stadhalvøya burde reindyrkast, vurderast som verdsarvområde med UNESCO status, heller enn å øydeleggje heilskapen i eit unikt landskap med industriutbygging.

Ein kan ikkje både verne om og øydeleggje samstundes. Det er då miljøtiltaka kolliderer. Og ein må stille spørsmål ved både politiske avgjerder – og miljøvernande tiltak si praktiske tyding? «Okla-anlegget» vil ikkje redde klimaet. 5 vindturbinar og nærare 4 km med veg vil øydeleggje naturen på Stadthalvøya for all framtid! Energivinsten er marginal – i eit landskap som samstundes vert føreslått som verna i sin heilskap….!!

Teksten har vore publisert i Klassekampen.