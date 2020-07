Du får låne friluftsutstyr på to BUA i Stad

Nyhende

– I mai var vi den 3. mest populære BUA i Norge. Det kjem folk hit frå både Stryn, Sandane og Loen fordi dei ikkje har BUA sjølve, fortel Sofya Mishchenko og Noa Goldfryd Sprukt. Dei to er volontørar og jobbar via frivilligsentralen på BUA Eid.

Aktivitet og overnatting

BUA har utstyr til både sommar og vinteraktivitetar; til overnatting som telt, hengekøyer, soveposar og liggeunderlag, til matlaging som bålpanne og termosar, fiskeutstyr, syklar for små og store, utstyr for padling og diverse leik og moro. Utstyrsbanken i BUA Eid er eit samarbeidsprosjekt mellom Stad kommune og Eid Frivilligsentral.

Fysisk aktivitet

Gratis utlån av fritidsutstyr er eit tiltak for å auke fysisk aktivitet, sosial inkludering og aktivitetsglede. Hovudmålgruppa er barn og unge, og BUA står for barn og unge i aktivitet. Men alle kan låne utstyr så sant ein er over 18 år og har registrert adresse i Norge.

Sofya og Noa fortel at lån av syklar er populært, det same gjeld soveposar, beremeis, hengekøyer og telt. Her er også utstyr for ballspel, badminton og liknande

Det kan vere kjekt å prøve ut nye aktivitetar. Ved å låne utstyr kan du teste om dette er noko du vil skaffe deg sjølv, til dømes elsykkel.

Vert desinfisert

I tillegg til utlånsplassen på Langeland på Nordfjordeid, har BUA Eid også ein del sjørelatert utstyr i eit naust ved fjorden.

Koronavirus har skapt nokre utfordringar, men vi får opplyst at alt utstyr som vert tilbakelevert i BUA vert vaska, desinfisert eller sett i karantene.

Opna også i Selje

BUA Selje opna dørene 26. juni. Maria Helgesen opplyser at her er det kajakkar, supbrett, elsyklar, med eller utan barnesete og vogn, terrengsyklar, redningsvestar, telt, lavvo, liggeunderlag og anna utstyr for friluftsliv, som skateboard og volleyball.

– Vi har hatt og kjem til å ha eit tett samarbeid mellom Selje Frivilligsentral, bibliotek, turistinformasjon, Hove Aktivitetssenter og den frivillige innsatsen. Dette gjeld både arbeidet med å lage til alt som må til og drift av BUA.

– BUA Selje ligg ved sanden, men du møter opp i innbyggjartorget i kommunehuset. BUA får eiga facebookside der ein kan finne informasjon om utstyr, opplyser Helgesen.