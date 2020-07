Nye reglar for besøkande i Hoddevika og Ervika

Nyhende

- Forbodet mot «villcamping» i Hoddevika og Ervika er innført for å ta vare på kulturlandskap, natur og miljø i desse heilt spesielle og sårbare områda, seier ordførar i Stad, Alfred Bjørlo. – Det er viktig å presisere at folk framleis er velkomne til å besøke, bade, surfe og elles vere ute i naturen i både Ervika og Hoddevika. Det er sjølvsagt også fullt mulig å ta inn på campingplassar og andre organiserte tilbod om overnatting i dei to bygdene.