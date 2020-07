– No skal alle ut i naturen

Nyhende

Mange nordmenn skal ha Norgesferie i år, og dette merkar butikkane som sel friluftsutstyr.

– Det er tydeleg at mange tenkjer på å bruke naturen i sommar, seier Vie. For her går det unna. Alt av hengekøyer, syklar og elsyklar er populært.

– Elsyklar er på oppadgåande. Og så sel vi mykje sko, både fjellsko og joggesko, fortel han.

– Vi var heldige på desse kantar i forhold til koronaen, og mange har funne ut at dei skal ut og ha noko å gjere på i desse tider, eller medan ein har vore permitterte, seier Vie.

Hengekøy til alle

– Dei to første månadane i år var det ikkje så stort sal. Snøen uteblei, og når den endeleg kom, så hadde skisentera stengt. Men no frå mars har salet tatt seg opp, og vi hadde ikkje behov for så mykje permittering, og tok tilsette raskt inn igjen for her var bra trafikk, fortel butikkeigaren.

Sidan det har det gått slag i slag. For sjølv om klesbransjen slit etter koronapandemien, går det bra med sportsbutikkar.

– Å kle seg i sportskle er aldri feil, smiler Vie.

– Interesse for syklar er så stor, at det kan bli vanskeleg utover sesongen å få tak i. Og det verkar som alle skal ha ei hengekøye, enten heime i hagen eller ute i naturen. Vi prøver å sikre oss at vi skal ha inne på lager til ei kvar tid, så når vi kjem over eit parti så kjøper vi inn, seier han.

Mykje makk

Butikkeigaren ser utover lokala, og konstaterer at dei har eit godt utval av fiskeutstyr, enten det er til fjordfiske, fjellvatn eller lakseelv.

– Laksefiske er populært, og her går det unna med makk, smiler han. Vie konstaterer at dei sel 1.400-1.500 boksar med makk til fiskarar i løpet av dei tre månadane med laksefiske.

– Det er ganske mykje makk, fastslår han, og kikar inn i kjøleskapet dei som har for berre makkeboksar.

– Vi får nye leveringar av makk to gongar i veka, fortel han.

Butikkeigaren fastslår også at dei har rekordomsetning på telt.

– Vi har i alle fall dobla salet av telt. Det går også mykje av soveposar, ryggsekkar, turmat, primus, vaffeljern og andre turrelaterte ting. I sommar vert det tydelegvis mykje kos i utmark, og vil bruke mykje tid ute i naturen, smiler Vie.