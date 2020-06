Gler seg til sommar på sjøen

Nyhende

Freidig 4H på Stårheim har bygt sin eigen draumeplass nær sjøen på Ålund, like vest for Stårheim sentrum. No vil dei også ut på sjøen, i kajakk for å padle. 4H-klubben på Stårheim skal kjøpe inn kajakkar til utlån frå denne draumeplassen. Til det har dei fått pengar frå mellom anna Sparebanken Vest.