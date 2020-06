– Det er synd at det berre skal gro igjen

Nyhende

– Då vi hadde små barn vart denne leikeplassen brukt mykje, fortel Knut Vidar Sætre og Eli Sætre. Fjordabladet møter dei to på ein ganske gjengrodd leikeplass øvst i Prestemarka på Nordfjordeid. Rundt oss er det for det meste tre og gras og det kryr av pissemaur. Ifølgje Knut Vidar og Eli har det derimot ikkje alltid sett slik ut. Då dei flytta til Prestemarka for rundt tolv år sidan, hadde dei og andre som budde i nærleiken ein stor dugnad og la inn ein god del pengar for å lage til denne leikeplassen.