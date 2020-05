Stad får 4,1 mill. til vedlikehald og rehabilitering

Nyhende

- Trenden går rett veg. Fleire kjem attende i jobb, men vi ser at det er forskjell på ulike sektorar. Vegen ut av krisa må handle om å få aktivitet i heile landet og sikre at vi inkluderer fleire. Til no har vi lagt stor vekt på å støtte folk og bedrifter i krisa, no handlar det om å legge til rette for fornying og vekst ut av krisa, seier Tore Storehaug, stortingsrepresentant og medlem av finanskomiteen.

- Kommunane har gjort ein formidabel jobb i denne tida. Ein jobb som det står stor respekt av. Det offentlege vil også i tida framover ha ei sentral rolle i det å auke aktiviteten i samfunnet. Det er difor gledeleg og viktig at kommunane no får ekstra midlar til å sette i gong ytterlegare vedlikehald og rehabilitering av kommunal eigedom. Dette skapar ringverknadar for den lokale bygg- og anleggsbransjen, samstundes som det kjem kommunane sjølve til gode, seier stortingsrepresentant for Høgre, Frida Melvær.

I den nye tiltakspakka foreslår regjeringa å løyve heile 5,7 milliarder kroner til tiltak i kommunesektoren. Desse pengene kjem på toppen av dei 10,8 milliardar kronene kommunesektoren alt har fått som følgje av koronakrisa, held ho fram.

Tilskotet til vedlikehald og rehabilitering i kommunane vert fordelt til alle kommunane i landet. 2 mrd. kroner vert fordelt etter innbyggjartal og 0,5 mrd. kroner vert fordelt ut frå arbeidsløysa i kommunane. For Vestland utgjer dette samla 295 millionar kroner.

Beløpet for den enkelte kommune i Vestland er vist i tabellen under:

K_nr Kommune/Vestland Innbyggjar per 1.1.2020 2 mrd. kroner fordelt etter innbyggjartal 0,5 mrd. kroner fordelt etter tal heilt arbeidsledige Samla 4601 Bergen 283 929 105,8 31,3 137,1 4602 Kinn 17 207 6,4 1,2 7,6 4611 Etne 4 062 1,5 0,3 1,8 4612 Sveio 5 766 2,1 0,4 2,5 4613 Bømlo 11 957 4,5 0,7 5,2 4614 Stord 18 759 7,0 1,6 8,6 4615 Fitjar 3 189 1,2 0,2 1,4 4616 Tysnes 2 869 1,1 0,1 1,2 4617 Kvinnherad 13 071 4,9 0,7 5,6 4618 Ullensvang 11 048 4,1 0,6 4,7 4619 Eidfjord 906 0,3 0,1 0,4 4620 Ulvik 1 080 0,4 0,1 0,5 4621 Voss 15 740 5,9 1,7 7,6 4622 Kvam 8 457 3,1 0,5 3,6 4623 Samnanger 2 485 0,9 0,2 1,1 4624 Bjørnafjorden 24 908 9,3 2,1 11,4 4625 Austevoll 5 236 2,0 0,3 2,3 4626 Øygarden 38 316 14,3 3,7 18,0 4627 Askøy 29 553 11,0 2,7 13,7 4628 Vaksdal 3 977 1,5 0,3 1,8 4629 Modalen 388 0,1 - 0,1 4630 Osterøy 8 098 3,0 0,6 3,6 4631 Alver 29 224 10,9 2,2 13,1 4632 Austrheim 2 870 1,1 0,2 1,3 4633 Fedje 548 0,2 - 0,2 4634 Masfjorden 1 691 0,6 0,1 0,7 4635 Gulen 2 297 0,9 0,1 1,0 4636 Solund 802 0,3 - 0,3 4637 Hyllestad 1 328 0,5 0,2 0,7 4638 Høyanger 4 101 1,5 0,2 1,7 4639 Vik 2 635 1,0 0,1 1,1 4640 Sogndal 11 847 4,4 0,9 5,3 4641 Aurland 1 781 0,7 0,4 1,1 4642 Lærdal 2 126 0,8 0,1 0,9 4643 Årdal 5 193 1,9 0,4 2,3 4644 Luster 5 174 1,9 0,3 2,2 4645 Askvoll 3 011 1,1 0,1 1,2 4646 Fjaler 2 802 1,0 0,1 1,1 4647 Sunnfjord 22 030 8,2 1,4 9,6 4648 Bremanger 3 629 1,4 0,2 1,6 4649 Stad 9 457 3,5 0,6 4,1 4650 Gloppen 5 854 2,2 0,3 2,5 4651 Stryn 7 130 2,7 0,7 3,4

I alt Vestland 636 531 237,2 58,0 295,2

- Regjeringa foreslår også 600 millioner kroner til kommunale næringsfond. Pengane vil mellom anna bli fordelt med bakgrunn i ledigheitstala som vert lagt fram 29. mai. Fylkesfordelinga vil bli klar raskt etter dette, seier Tore Storehaug.

Dei 3 representantane for regjeringspartia framhevar vidare at regjeringa foreslår 400 millionar kroner ekstra i skjønstilskot til kommunane, som skal dekke utgifter til smittevern. Fylkesmennene vil få ansvar for å fordele pengane vidare til kommunar som har hatt spesielt store utgifter til smittevern i omsorgstenesta, barnehagane eller skulane.

Også for fylkeskommunane kjem det viktige budsjettmessige påplussingar i fase 3 pakken.

- Lærlingtilskotet for hausten vil bli auka, og regjeringa vil av den grunn kompensere fylkeskommunane med 170 millioner kroner for dette. Dette er særdeles viktig for å opprettholde tal lærlingar og dermed sikre tilgang til faglært arbeidskraft framover seier JHN, nestleiar i Vestland Venstre.

Fylkeskommunane vil ytterlegare få kompensert tapte billettinntekter knytt til kollektivtransport med 600 millionar kroner. Desse kjem på toppen av dei 1,5 mrd. kronene som alt er foreslått i samband med revidert nasjonalbudsjett.

Innhaldet i fase 3-pakken skal forhandlast vidare i stortinget den kommande tida.