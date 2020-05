Nyhende

NPK-NTB. Regjeringa har inngått avtale med Danmark om å opne for fritidsreiser, erfarer NTB. Reiser til Sverige utan karanteneplikt er framleis til vurdering.

Også TV 2 erfarer at regjeringa fredag vil opne for at ein igjen kan reise til Danmark.

Reiserådet vil tre i kraft 15. juni. Også danskar vil få reise til Noreg etter denne datoen.