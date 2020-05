Country frå Vestlandet – ny CD frå utflytte eidarar

Nyhende

Countrybandet med vestlandsk identitet oppstod for eitt år sidan. Ved sidan av dei utflytte eidarane som bur i Oslo, er også Dan Mikal Ripe Frøystad frå Førde og Frode Andreassen frå Fedje, nord for Bergen, med i det ganske så nystarta bandet. No har dei sleppt sin første CD på plattformer som Spotify og iTune mellom anna.

Svenn Roger Huneide (51) er låtskrivar og vokalist i bandet. Han har budd i Oslo sidan 1991 og vore med i ei rekkje ulike band der. Mellom anna har han vore med som musikar i NRK-programmet Rondo og spelt bass for Elisabeth Andreassen.

–Eg har vore rockeartist i alle år. Men eg opplever at countryrock er nær beslekta med anna rockemusikk. I dag er country stort i USA, og er også på veg opp her i landet. Vi ser at konsertar med countrymusikk i Oslo blir utselde, og det er også unge folk i dag som høyrer på country, seier Huneide som gjerne vil at bandet Western Sons skal spele på Nordfjordeid om ikkje så lang tid.

–Vi tek gjerne imot ein invitasjon, seier han.