Samla inn rekordstor sum

Nyhende

Elevane ved Eid vidaregåande skule hadde i februar sin årlege innsamlingsaksjon der inntekta går til skulen Loving Concern Education Centre, som ligg i Mathareslummen i Nairobi, Kenya. Britt Lødøen frå Hornindal har vore engasjert i prosjektet sidan tidleg på 2000-talet.

Då Fjordabladet snakka med elevrådsleiar, Marie Løviknes, kunne ho fortelje at målet i år var å samle inn meir pengar enn det dei har gjort tidlegare.

– Vi gler oss veldig. Det er ein viktig jobb vi gjere, for vi har så mykje og dei har så lite. Det er kult å vere med å støtte skulen, fortel Marie Løviknes, elevrådsleiar ved Eid vidaregåande skule.

No er det klart at elevane ved Eid vidaregåande skule har gjort ein god innsats og har i år samla inn ein rekordstor sum på 160.430 kroner. Tysdag 18. mai møtte elevrådsstyret på Eid vidaregåande skule med Britt Lødøen for å overrekke pengane frå innsamlingsaksjonen.