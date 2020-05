Spesielt men også flott

Nyhende

I vår kommune var det enkelte ting som var slik som dei alltid har vore, medan andre ting ikkje let seg gjere på grunn av strenge smittevernreglar. Alle barne- og folketoga, slik vi kjenner dei var avlyst. I alle bygder rundt om i landet spelte og marsjerte korps og drilltroppar. Slik også i vår kommune. Kransar vart lagt ned ved bautaer over dei som har ofra livet sin i kampen for fridom og demokrati. Slik også i vår kommune.