Tale for dagen ved Magni Hjertenes Flyum

Nyhende

Innleiingsvis tar talaren oss med tilbake til 1918 og 1919 då samfunnet var prega av den tids pandemi, spanskesjuken. Ho fortel at ho hadde bladde gjennom eit heilt års utgåver i lokalavisa Fjordabladet for å finne kva restriksjonar det var den gongen, utan å finne krav om strenge restriksjonar. Alt dette i motsetning til korleis dagens situasjon er. Du får høyre alt her.