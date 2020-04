Nyhende

Dagleg leiar Stig Bakke i Nordfjord forsøksstasjon AS opplyser at ein del laks som fekk behandling med lusemiddel for ei veke sidan har rømt frå oppdrettsanlegget deira i Hundvika. Det som skjedde var ifølgje Bakke at dei fekk ein pigghå inn i nota som laga eit hol, og ein del fisk, kanskje 500, har rømt.